Экспорт пищевой промышленности Москвы вырос на 3,3 процента в 2020 году

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Экспорт столичной пищевой промышленности увеличился на 3,3 процента в 2020 году. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, объем экспорта достиг 733,7 миллиона долларов.

— Доля Москвы в этом сегменте экспорта от общероссийского объема составила 9,2 процента, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра столицы.

Уточняется, что в первые девять месяцев этого года Москва нарастила объем поставок всем самым крупным импортерам пищевой продукции, среди которых Казахстан (на 22 процента), Белоруссия (на 39 процентов), Киргизия (на шесть процентов), Азербайджан (на два процента), а также Украина (на 12 процентов).

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В списке востребованных продуктов оказались рафинированный сахар, детское питание на основе муки и молока, корма для собак и кошек, шоколадные изделия, растворимый кофе, питьевая и хозяйственная вода, а также мороженое.

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