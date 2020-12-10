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Экспорт пищевой промышленности Москвы вырос на 3,3 процента в 2020 году
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Экспорт пищевой промышленности Москвы вырос на 3,3 процента в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город

Экспорт столичной пищевой промышленности увеличился на 3,3 процента в 2020 году. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, объем экспорта достиг 733,7 миллиона долларов.

— Доля Москвы в этом сегменте экспорта от общероссийского объема составила 9,2 процента, — цитирует Фурсина официальный сайт мэра столицы.

Уточняется, что в первые девять месяцев этого года Москва нарастила объем поставок всем самым крупным импортерам пищевой продукции, среди которых Казахстан (на 22 процента), Белоруссия (на 39 процентов), Киргизия (на шесть процентов), Азербайджан (на два процента), а также Украина (на 12 процентов).

Экспорт пищевой промышленности Москвы вырос на 3,3 процента в 2020 годуФото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В списке востребованных продуктов оказались рафинированный сахар, детское питание на основе муки и молока, корма для собак и кошек, шоколадные изделия, растворимый кофе, питьевая и хозяйственная вода, а также мороженое.

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экспортпищевая промышленностьМосква
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