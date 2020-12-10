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«Гадина такая»: Ксенофонтова спасла любимого после вещего сна
Фото: youtube.com / Agata Muceniece

«Гадина такая»: Ксенофонтова спасла любимого после вещего сна

Виктория Федотова

Звезды

Российская актриса Елена Ксенофонтова рассказала о том, как спасла своего возлюбленного, который мог утонуть во время отдыха. Артистка заявила, что обладает паранормальными способностями: иногда ей снятся вещие сны. В одном из таких снов она увидела, как ее близкий мужчина тонет.

— Мы не общались несколько месяцев, однажды я приехала со съемок и задремала прямо в одежде. Я увидела какую-то странную картинку. Я вижу воду, какие-то трубки, понимаю, что человек задыхается. Проснулась. Полчаса, час — меня не отпускает, набираю его. Он говорит, что не может разговаривать, отдыхает в океане, собирается нырять с аквалангом, — вспоминает актриса.

Ксенофонтова отметила, что близкий человек знал о ее способностях, так как до этого была ситуация, которая впечатлила этого мужчину.

— Я говорю ему, что что-то не так, он начал ругаться матом, что он мечтал, шел к этому. Я попросила проверить оборудование. Я выругалась и бросила трубку. На следующий день он звонит абсолютно пьяный и говорит, что я испортила ему все, но спасла ему жизнь. Он сказал, что они уже одевались, «а ты сидишь у меня, гадина такая, и я сказал, что надо бы еще раз проверить оборудование». Выяснилось, что там были серьезные проблемы с клапаном. Он не поплыл, — рассказала артистка.

Актриса сообщила, что несколько лет назад мужчина скончался, у нее произошло переосмысление, когда она поняла, что их встреча была неслучайной. Это был человек всей ее жизни.

Видео опубликовано на YouTube.

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