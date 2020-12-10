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Лукашенко назвал причину сложного периода в Белоруссии
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко назвал причину сложного периода в Белоруссии

Виктория Родимкина

В мире

Белоруссия переживает трудный период становления государственности и независимости, и это связано со сменой поколений. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 10 декабря.

— Мы переживаем очень трудный и сложный период становления белорусской государственности, независимости и суверенитета. И это связанно прежде всего со сменой поколений, — цитирует белорусского лидера БелТА.

По его словам, в республике настал «тяжелейший период», который негативно может сказаться на науке и спорте. Президент пожелал нынешнему поколению воспитать «настоящих патриотов».

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

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БелоруссияАлександр Лукашенкопрошлые поколения
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