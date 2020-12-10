Около 63 миллионов рублей субсидий одобрили резидентам технополиса «Москва»

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Три заявки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на получение субсидий на сумму около 63 миллионов рублей были одобрены с начала 2020 года. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, субсидии помогут возместить часть затрат на платежи по лизинговым договорам.

— Предприятиям ОЭЗ «Технополис «Москва» доступны не только меры поддержки, предусмотренные условиями размещения в особой экономической зоне, но и другие, общегородские варианты помощи. Например, уже трем резидентам в этом году одобрены субсидии на общую сумму порядка 63 миллионов рублей, — цитирует Прохорова агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что около 52 миллионов рублей получит производитель микросхем и чипов «Микрон» до 2023 года.

В пресс-службе рассказали, что 10 инновационно-технологических компаний ОЭЗ воспользовались субсидиями, чтобы частично компенсировать расходы, понесенные столичными предприятиями малого и среднего бизнеса в 2019 году.

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