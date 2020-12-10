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Около 63 миллионов рублей субсидий одобрили резидентам технополиса «Москва»
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Около 63 миллионов рублей субсидий одобрили резидентам технополиса «Москва»

Юлия Ямпольская

Город

Три заявки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» на получение субсидий на сумму около 63 миллионов рублей были одобрены с начала 2020 года. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Как отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, субсидии помогут возместить часть затрат на платежи по лизинговым договорам.

— Предприятиям ОЭЗ «Технополис «Москва» доступны не только меры поддержки, предусмотренные условиями размещения в особой экономической зоне, но и другие, общегородские варианты помощи. Например, уже трем резидентам в этом году одобрены субсидии на общую сумму порядка 63 миллионов рублей, — цитирует Прохорова агентство городских новостей «Москва».

Он также добавил, что около 52 миллионов рублей получит производитель микросхем и чипов «Микрон» до 2023 года.

В пресс-службе рассказали, что 10 инновационно-технологических компаний ОЭЗ воспользовались субсидиями, чтобы частично компенсировать расходы, понесенные столичными предприятиями малого и среднего бизнеса в 2019 году.

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