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Названы марки машин, которые чаще всего эвакуировали на штрафстоянки в Москве в 2020 году
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Названы марки машин, которые чаще всего эвакуировали на штрафстоянки в Москве в 2020 году

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий

За 2020 год свыше двух тысяч автомобилей без номеров или с фальшивыми номерами были эвакуированы на спецстоянки Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта в четверг, 10 декабря.

Уточняется, что часто без номеров горожане оставляли люксовые машины. Так, например, за год эвакуировали 322 автомобиля марки BMW и 256 — марки Mercedes-Benz. Их нередко оставляли на Ленинградском, Кутузовском проспектах и Абельмановской улице.

В ведомстве предупредили о том, что после покупки автомобиля его можно регистрировать прямо у автодилера. Также в столице поставить машину на учет можно в некоторых центрах госуслуг, среди которых Юго-Западный округ, Центральный округ, а также Южный округ.

Читайте также: Большинство машин остаются на московских спецстоянках не дольше дня

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