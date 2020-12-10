Новый спортивный комплекс откроют в Зеленограде

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Зеленоград, Старое Крюково Карта всех событий

В Зеленограде построят спортивный комплекс с бассейном. Комплекс будет построен для спортивной школы № 112 «Спутник» Москомспорта в районе Старое Крюково.

В настоящее время строительство выполнено на 60 процентов, рабочие завершают устройство бассейна и переходят к прокладыванию наружных инженерных сетей. Ввод спортивного комплекса в эксплуатацию планируется в 2021 году.

Спортивный комплекс будет работать круглый год, в его состав войдет ядро с футбольным полем, дорожками для занятий легкой атлетикой и сектором для прыжковых дисциплин. Здесь же будут проводиться районные соревнования. Здание спортивного комплекса — пятиугольное. Оно будет состоять из трех этажей с подвальным этажом. Его общая площадь составит порядка девяти тысяч 400 квадратных метров, сообщает пресс-служба столичного департамента строительства.

На первом этаже разместят гардероб, буфет, медицинский блок и универсальный спортивный зал с трибунами на 250 зрителей. На втором этаже создадут бассейн на шесть дорожек с раздевалками и залом для сухого плавания. Третий этаж отдадут под административные помещения. Возле спорткомплекса организуют парковку на 18 машин.

— Рядом с будущим спорткомплексом расположен Зеленоградский дворец творчества детей и молодежи, а также детская юношеская школа олимпийского резерва № 112. Одно из ее ведущих направлений — это футбол, поэтому, согласно проекту, современный комплекс позволит заниматься юным спортсменам любимым видом спорта, — приводятся в сообщении слова руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Кроме того, до конца 2020 года в Зеленограде планируют ввести в эксплуатацию три инновационных лабораторно-промышленных корпуса. Площадь объекта составит около 28 тысяч квадратных метров.

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