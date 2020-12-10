Правительство упростит процедуру получения налогового вычета за покупку квартиры

Фото: government.ru / Сайт правительства России

Правительство РФ избавит граждан от необходимости предоставлять документы о праве на налоговый вычет при покупке квартиры. Об этом сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 10 декабря.

По его словам, сбор документов и справок, заполнение декларации вызывает трудности.

— Правительство упростит эту процедуру. Чтобы получить право на имущественный вычет, потребуется лишь заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, оно будет сформировано автоматически, — сказал глава правительства.

Он отметил, что все автоматически сделает система Федеральной налоговой службы. Она обработает сведения, обратившись к нужным источникам, в частности в банк, который выдал кредит на ипотеку, сообщает ТАСС.

После этого деньги поступят на счет налогоплательщику. При этом проверка данных будет занимать меньше времени, чем раньше, и средства будут доступны гражданам быстрее, чем в течение трех месяцев, уточнил глава кабмина.

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