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Кремль пообещал оперативно решить вопрос с ценами на продукты
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Кремль пообещал оперативно решить вопрос с ценами на продукты

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Вопрос с корректировкой цен на продукты в России будет решен «весьма оперативно». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 10 декабря.

— Не менять правила, а задавать новые правила с тем, чтобы опустить цены. Весьма оперативно, — сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос, как быстро будет решен вопрос с регулированием цен на продукты, сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин обратил внимание на рост цен на основные продукты питания в стране — сахар, муку, подсолнечное масло.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ведомствам принять меры для сдерживания цен на продукты питания.

Читайте также: Падение доходов и пандемия: эксперты объяснили рост цен на продукты

цены на продуктыДмитрий ПесковКремль
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