Около 20 российских регионов объявили 31 декабря выходным днем

01_09_2019_МОСКВА ЖАНР_ВОЛКОВ

Власти около 20 субъектов РФ уже определили 31 декабря выходным днем. Большинство из них сделают рабочей субботу, 26 декабря. Еще семь регионов оставят последний день года рабочим.

С инициативой объявить 31 декабря выходным днем выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев в начале декабря. Но правительство РФ решило сделать последний день года выходным в следующем году, а в этом оставить рабочим.

Власти 18 регионов России уже распорядились о том, что для гражданских и муниципальных служащих четверг 31 декабря станет выходным, но вместо него следует поработать в субботу, 26 декабря. В их чисто вошли Архангельская область, Белгородская область, Владимирская область, Вологодская область, Камчатский край, Костромская область, Крым, Курская область, Мурманская область, Орловская область, Рязанская область, Саратовская область, Ставропольский край, Татарстан, Томская область, Тува, Ульяновская область и Чувашия.

Отметим, что вошедшая в этот список Волгоградская область будет отдыхать и 31 и 26 декабря.

Семь субъектов страны приняли решение не отдыхать в последний день года. Среди них Башкирия, Калининградская область, Красноярский край, Ленинградская область, Марий Эл, Омская и Псковская области.

Власти Красноярского края рассказали, что отказались делать 31 декабря выходным для того, чтобы и так пострадавший от пандемии бизнес смог полноценно работать накануне новогодних праздников, сообщает РИА Новости.

Еще пять регионов пока не определились сделать ли 31 декабря выходным или оставить рабочим.

Так, Магаданская область, Ненецкий автономный округ и Ярославская область готовы прислушаться к мнению жителей по этому вопросу.

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова заявила, что в принятии этого решения, нужно учесть удобство огромного числа работающих в Югре, занятых на непрерывном производстве.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко еще не подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря, хотя дал работодателям такую рекомендацию.

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