Диетолог раскрыла хитрость приготовления картофеля для худеющих и диабетиков

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Диетолог Елена Соломатина в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» отметила, что раньше картофель исключали из всех диет, но сегодня «реабилитировали».

— Он действительно содержит полезные вещества, все дело в том, как его приготовить. Картофель, приготовленный на пару или отваренный, дает чувство сытости, многие без картошки жизни не представляют. Людям с лишним весом и диабетом его не рекомендуют употреблять, — пояснила диетолог.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Готовимся к праздничному столу. Правильная картошка

Соломатина назвала хитрость, которая позволит есть картофель диабетикам. Если отварной картофель убрать на несколько часов в холодильник и съесть в составе салата, не будет повышаться уровень сахара в крови.

— Такой продукт можно есть и худеющим и диабетикам, в пределах разумного, конечно, — объяснила диетолог.

Профессор МГУПП, кафедра индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Георгий Дубцов объяснил, как выбирать картофель

— Это самый популярный продукт питания после хлеба в России. Он различается сортами: есть заводской, он используется для приготовления крахмала. Есть картофель столовый для приготовления пищи и отдельный вид для приготовления чипсов и картофеля фри, — пояснил эксперт.

Дубцов пояснил, что мытый картофель хранится хуже. Если вы видите в магазине картофель разной ценовой категории, это не значит, что дорогая картошка полезнее.

— Часто картофель маркируют – один подходит для варки, для жарки. Он по-разному накапливает крахмал. Тот продукт, в котором больше крахмала, лучше варить, в том, где меньше – жарить, — пояснил профессор.

Картофель является ключевым источником калия, содержит витамины, больше всего полезных веществ сохраняется в запеченном продукте, пояснила Соломатина.

По ее словам, картофельная закуска подойдет тем, кто за праздничным столом не хочет быстро пьянеть. Картофель замедляет всасывание алкоголя. Но хранить продукт больше, чем двое суток, в холодильнике не стоит.

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