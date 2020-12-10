«Что вижу, то и хочу»: Юлия Савичева рассказала о письме дочери Деду Морозу

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева рассказала о новогодних подарках для дочери. В своем инстаграме она описала, как ее дочь Аня писала письмо Деду Морозу.

— Пожеланий тьма. Оно (письмо — прим. «ВМ») было составлено по принципу «все, что вижу, то и хочу», — поделилась Юлия Савичева.

По словам певицы, желания девочки не предугадать. Сначала Аня хотела куклу, на следующий день — детскую косметику, а затем и вовсе надувной замок. Вечером девочка увидела по телевизору новых кукол, и новогодние пожелания снова изменились.

— Сразу все подарить или растянуть удовольствие? — со смехом спрашивает певица своих читателей.

Подписчики Савичевой с улыбкой отреагировали на такой подход к выбору подарков, а также поддержали исполнительницу.

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