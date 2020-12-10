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«Пособники пандемии!»: Антонов обвинил туристов во второй волне коронавируса
Фото: YouTube.com / Юрий Антонов

«Пособники пандемии!»: Антонов обвинил туристов во второй волне коронавируса

Олег Сыров

Валерий Ливак

Общество

Российские туристы повели себя легкомысленно, когда после открытия границ отправились на отдых в Турцию. Об этом «Вечерней Москве» заявил композитор и певец Юрий Антонов.

Народный артист РФ назвал Турцию «проводником этой гадости» (коронавируса — прим. «ВМ»). По его словам, часть вернувшихся с теплого моря россиян были больны, поэтому вторая волна COVID-19 закономерна.

— Некоторые граждане проявляют легкомыслие. От этого страдают они сами и подвергают опасности здоровье и жизни посторонних. По сути, они — пособники пандемии! — сказал собеседник «ВМ».

Сам Антонов, по его признанию, летом выступил в Крыму и Сочи. Однако музыкант и его коллеги сдали тесты на коронавирус. По уверению певца, все в команде строжайше соблюдали меры предосторожности.

Антонов также заметил, что российские курорты летом были забиты туристами, а гостиницы и пляжи переполнены.

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ТурциякоронавирусЮрий Антонов
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