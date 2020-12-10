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В Минобрнауки РФ призвали не исключать формат дистанционного образования
Фото: Ксения Дорохина, «Вечерняя Москва»

В Минобрнауки РФ призвали не исключать формат дистанционного образования

Юлия Захарова

Образование

Исключать формат дистанционного образования не нужно, поскольку он позволяет проводить занятия даже в отдаленных регионах и передавать знания школьникам и студентам. Об этом в четверг, 10 декабря, заявил заместитель Министерства образования и науки РФ Дмитрий Афанасьев.

— Я хочу, чтобы мы все вместе взвесили плюсы и минусы, приняли рамки, в которых дистанционное обучение возможно и целесообразно. И вместе с тем все-таки не исключали этот формат, поскольку у него есть в том числе и социальное преимущество, — отметил он в рамках круглого стола по вопросу введения дистанционного образования в России.

По словам замглавы ведомства, такой формат позволит снизить стоимость обучения, так как будут исключены затраты на транспортировку. Также университеты смогут задействовать лучших педагогов, которые будут обучать студентов, передает РИА Новости.

Ранее сенатор Лилия Гумерова оценила вероятность замещения в РФ очного образования дистанционным. По ее словам, оно может стать только частью обучения, однако оно не заменит очное взаимодействие учеников и преподавателей.

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Педагогидистанционная форма обученияМинобрнауки
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