Андрей Бочкарев: Еще 14 станций МЦД откроют в 2021 году

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Открытие еще 14 станций Московских центральных диаметров (МЦД) ожидается в 2021 году. Об этом в четверг, 10 декабря, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, с начала текущего года было открыто 14 остановочных пунктов, также в ближайшее время завершится реконструкция станции Подольск второго маршрута МЦД.

— В 2021 году планируется завершить строительство пяти новых и реконструкцию девяти станций МЦД, — отметил заммэра.

Бочкарев напомнил, что проект реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина совместно с Российскими железными дорогами (РЖД), Московской областью и министерством транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о строительстве новых станций диаметров. Он подчеркнул, что в городе скоро появится более 10 новых станций. Среди них Петровско-Разумовская, Щукинская, Марьина Роща, Печатники, Аминьевская, Минская, Поклонная, Кутузовская и «Тестовская» (Камушки).

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