«Сижу за колючей проволокой»: Антонов рассказал, с кем живет в самоизоляции

Фото: youtube.com / Юрий Антонов

Народный артист России Юрий Антонов оказался изолирован от окружающего мира на время пандемии коронавируса. В интервью корреспонденту «Вечерней Москвы» музыкант признался, что предпочитает держаться строжайшей дисциплины и потому неукоснительно соблюдает самоизоляцию.

— Сижу за колючей проволокой, личной жизни никакой. С удовольствием съездил бы к кому-нибудь в гости, но запретил себе. Минимум общения, все контакты — по телефону! — рассказал он.

Певец уточнил, что на территории его дома постоянно проживают еще несколько человек, помогающих по хозяйству. Они также строго соблюдают карантин.

Антонов добавил, что компанию ему составляют еще несколько кошек, не дающих заскучать.

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