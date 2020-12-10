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«Любимка здорового человека»: Самбурская поделилась совместной фотографией с Niletto
Фото: instagram.com/samburskaya

«Любимка здорового человека»: Самбурская поделилась совместной фотографией с Niletto

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Настасья Самбурская продемонстрировала подписчикам в Instagram-аккаунте совместное фото с певцом Даниилом Прытковым, известным публике под псевдонимом Niletto.

— Любимка здорового человека, — процитировала известный мем Самбурская.

Фанаты звезды не ожидали увидеть на фотографии сразу двух своих кумиров, отметив, что Самбурская и Niletto прекрасно смотрятся вместе: «Настасья, вы буйно великолепны»; «Мне кажется, что вы подходите друг другу»; «Прекрасно смотритесь, Настасья Нилеттовна».

Ранее Настасья Самбурская вступилась за свою коллегу по шоу-бизнесу Ксению Собчак в комментариях под Instagram-публикацией. Назвав проект «Дом-2» и его бывших ведущих «днищем», артистка забыла о том, что в рядах звездных телеведущих данного шоу была и сама светская львица.

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Настасья СамбурскаяДанил Прытков (NILETTO)фото
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