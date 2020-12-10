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Юмористка Воробей рассказала, как Кобзон решал все проблемы артистов
Фото: youtube.com/Super

Юмористка Воробей рассказала, как Кобзон решал все проблемы артистов

Виктория Федотова

Звезды

Юмористка и актриса Елена Воробей заявила, что, когда был жив Иосиф Кобзон, к нему могли прийти артисты с любой проблемой.

— Это был наш фронтмен. Он не просто был вхож туда, где все решают, он лоббировал, если считал нужным, если проблема актуальна. Он всегда находил нужные слова, нужные коридоры, а сейчас у нас такого человека нет. У кинематографистов есть, у нас нет, — заявила артистка.

Воробей отметила, что есть звезды, которые дружат с представителями власти, но они не просят за других. Она не удивилась тому, что правительство не планирует оказывать помощь артистам из-за пандемии, а киноиндустрии выделили на поддержку более четырех миллиардов рублей.

Видео опубликовано на YouTube.

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мнениеИосиф КобзонЕлена Воробей
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