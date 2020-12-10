Эксперт назвал необычные подарки, которые россияне хотят получить на Новый год

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Россияне включили в число желаемых подарков на Новый год лекарства и септические средства. Об этом в четверг, 10 декабря, рассказал член совета Гильдии маркетологов Николас Коро.

Он подчеркнул, что подобный спрос на товары для здоровья и гигиены возник впервые. Жители страны выражают желание как получить их в подарок, так и подарить другим.

— Асептические, противобактериологические препараты, салфетки, спреи — в этом году их с удовольствием принимают и с удовольствием планируют дарить, — отметил эксперт.

По словам Коро, такая тенденция наблюдается в связи с пандемией коронавируса.

Другими ожидаемыми подарками у женщин стали ювелирные украшения, одежда и бытовая техника. Мужчины утверждали, что не ждут презентов или хотели бы получить качественный алкоголь или электронные устройства, преподнесенные в красивой упаковке. Дети мечтают о гаджетах или книгах.

Кроме того, около пятой части опрошенных вообще не планируют тратить денежные средства на новогодние подарки, сообщает News.ru.

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