Около 250 километров дорог построили за восемь лет в Новой Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Около 250 километров дорог построили за восемь лет на территории Новой Москвы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

Отмечается, что за восемь лет в ТиНАО открыливосемь станций метро. Инвестиции в строительство составили 1,77 триллиона рублей.

Кроме того, с 2012 года в Новой Москве создано 255,3 тысячи рабочих мест. Их количество увеличится до 574,2 тысячи к 2025 году, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за десять лет в Москве было построено 94 объекта здравоохранения.

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