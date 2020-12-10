Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Около 250 километров дорог построили за восемь лет в Новой Москве
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Около 250 километров дорог построили за восемь лет в Новой Москве

Кирилл Николаев

Город

Около 250 километров дорог построили за восемь лет на территории Новой Москвы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе столичного стройкомплекса.

Отмечается, что за восемь лет в ТиНАО открыливосемь станций метро. Инвестиции в строительство составили 1,77 триллиона рублей.

Кроме того, с 2012 года в Новой Москве создано 255,3 тысячи рабочих мест. Их количество увеличится до 574,2 тысячи к 2025 году, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за десять лет в Москве было построено 94 объекта здравоохранения.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Еще 14 станций МЦД откроют в 2021 году

строительствоНовая Москвадорога
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Все мнения
О проекте