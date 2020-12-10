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Около 95 объектов здравоохранения построили за 10 лет в Москве
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Около 95 объектов здравоохранения построили за 10 лет в Москве

Кирилл Николаев

Город

Около 95 объектов здравоохранения построили за десять лет в столице. Об этом в четверг, 10 декабря, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, городские власти уделяют большое внимание строительству медицинских сооружений. За десять лет в Москве было построено 94 объекта здравоохранения.

Бочкарев добавил, что в ближайшие три года за счет бюджета столицы появятся 64 больницы и поликлиники. Также строится масштабный кластер Современной медицины в Сколково, сообщает ТАСС.

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больницыстроительство поликлиникиМосква
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