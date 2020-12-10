Около десяти спортивных объектов построят в Москве в 2021 году

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

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В 2021 году в Москве планируется построить около десяти спортивных объектов. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в городе появятся как крупные сооружения для профессиональных спортсменов, так и районные физкультурные комплексы. Общая площадь открытых спортивных объектов составит около 90 тысяч квадратных метров.

Загрутдинов добавил, что специалисты завершат работы на комплексе «Самбо-70», а также в спортивных центрах на территории кластера «Воробьевы горы» и в Лужниках, сообщает Интерфакс.

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