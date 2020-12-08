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Москва заняла первое место среди регионов в цифровой трансформации физкультуры и спорта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Москва заняла первое место среди регионов в цифровой трансформации физкультуры и спорта

Кирилл Николаев

Город

Москва и Московская область стали лидерами индекса цифровой трансформации в развитии физической культуры и спорта среди 85 регионов России в 2020 году. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщили в пресс-службе Министерства спорта Российской Федерации.

При составлении рейтинга учитывались 43 показателя. Они были сгруппированы в шесть компонентов индекса: кадры для цифровой трансформации физической культуры и спорта; информационная инфраструктура и аппаратное обеспечение; цифровые единые реестры; автоматизация базовых процессов; цифровые сервисы для граждан; управление данными и аналитика.

В результате показатель Москвы составил 52,8 процента, а Московской области — 44,4 процента. В первую пятерку также вошли Самарская область (38,2 процента), Новосибирская область (37,5 процента) и Брянская область (36,8 процента).

Результаты исследования позволят осуществлять мониторинг достижения «цифровой зрелости» сферы физической культуры и спорта в рамках национальной цели «Цифровая трансформация», сообщает ТАСС.

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