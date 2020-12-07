Около 60 процентов ФОКов в Москве строятся на средства частных инвесторов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Денис Гришкин

Россия, Москва, Восточный административный округ, район Сокольники Карта всех событий

Порядка 60 процентов физкультурно-оздоровительных объектов в столице возводятся с привлечением средств частных инвесторов. Об этом в понедельник, 7 декабря, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра теннисного центра «Спартак» в районе Сокольники.

— Несмотря на пандемию, мы не прекращаем инвестировать в строительство новых спортивных сооружений. Огромный вклад в это движение вносят частные инвесторы, которые строят в Москве около 60 процентов всех физкультурно-оздоровительных комплексов, ледовых арен, теннисных и так далее, — отметил глава города.

Власти столицы стремятся облегчить вклад инвесторов путем снижения стартовой цены для городской земли. Это позволяет развивать сотрудничество, чтобы в дальнейшем обеспечить москвичам новые возможности для занятий спортом.

По словам Собянина, в Сокольниках реализуется три частных проекта одновременно: ледовый центр, теннисный центр и ледовый дворец.

Вместе с мэром Москвы спортивные объекты осмотрел заместитель председателя правительства РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что теннисный центр является примером частно-государственного партнерства, передает агентство городских новостей «Москва».

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