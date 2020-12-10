«Пойди, уложи зал»: Воробей высказалась о «зашкваре» «Аншлага»

Фото: youtube.com/Super

Юмористка и актриса Елена Воробей знает, что многие считают совсем не смешной советскую и российскую передачу «Аншлаг», юмор артистов называют «зашкварным».

— Я не могу не согласиться отчасти с этим. Да, «зашкварно». Записываем концерт, выходят ребята с новой программой, мы сидим в зале и должны смеяться. Мне сложно выдавить из себя иногда не просто смех, а улыбку. Мне потом прилетает. Мне так некомфортно, правда, но я понимаю правила игры, — заявила актриса.

У самой артистки есть вопросы по монтажу передачи, но специалисты отказываются от нововведений.

— Я не могу лезть со своим уставом, я отвечаю за пять минут сценического времени и тут начинаю ломать голову, чтобы не опозориться. Чтобы не было ощущения, что я тухляк. Я пришла из театра в формат «Аншлага», я понимаю, что такое выйти один на один со зрителем, когда, кроме микрофона, нет ничего. Ты одни на один в этом спарринге со зрителем — пойди, уложи этот зал так, чтобы он ржал, — пояснила актриса.

По ее словам, каждый участник передачи «натоптал» свою дорогу к зрителю.

Видео опубликовано на YouTube.

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