Путин созвонился с пенсионеркой со Ставрополья, которая загадала желание с ним поговорить

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин созвонился с 97-летней Натальей Донсковой со Ставропольского края. Пенсионерка ранее в рамках акции «Елка желаний» загадала желание поговорить с главой государства по телефону.

О желании россиянки президенту рассказала сопредседатель координационного совета общероссийской общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина в четверг, 10 декабря. При этом Осокина отметила, что свой телефон пенсионерка не указала.

В связи с этим Путин попросил Федеральную службу безопасности и Министерство внутренних дел найти Наталью Донскову. Это удалось сделать во время заседания Совета по правам человека.

— Наталья Ивановна — медик, так актуально для сегодняшнего дня. На самых тяжелых участках была — Сталинград, Курская дуга, на Украине, в Европе. До Берлина дошла, — рассказал российский лидер.

В этот момент зазвонил телефон. Путин снял трубку и пообщался с Донсковой, рассказав, что ему передали ее новогоднее желание, передает РИА Новости.

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