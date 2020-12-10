Амнистия, иноагенты и защита персональных данных: о чем говорил Путин на заседании СПЧ

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин в четверг, 10 декабря, провел встречу с членами Совета по правам человека. В ходе заседания обсуждались такие темы, как защита прав граждан России, цензура в интернете и законопроект об иностранных агентах. О главных темах заседания СПЧ — в материале «Вечерней Москвы».

Защита персональных данных

В ходе обсуждения глава государства призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных граждан. По его словам, этот вопрос очень беспокоит россиян.

При этом Путин подчеркнул, что цифровизация и электронные ресурсы уже не являются задачей будущего, а реально действующая отрасль, которая набирает обороты.

— Практически еще не изучена, не осмыслена такая сфера, как свобода человека и искусственный интеллект, потому сейчас востребованы именно профессиональные рекомендации о том, как дальше развивать цифровые сервисы, — отметил российский лидер.

Он пояснил, что следует предотвращать риски нарушения прав людей на конфиденциальность и на неприкосновенность частной жизни.

Законопроект об ужесточении требований к иноагентам

Помимо этого, Путин высказал свое мнение относительно законопроекта об ужесточении требований к иностранным агентам. Он отметил, что если в данном документе есть риски, то их нужно обсудить и доработать.

По его словам, в этом законопроекте нужно исходить из того, что статус иноагента не ведет к запретам со стороны государства. Путин отметил, что документ не должен ограничивать деятельность людей.

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Вероятность широкой амнистии в России

Также в ходе заседания СПЧ Путин прокомментировал возможность проведения в стране широкой амнистии. С таким предложением выступила один из членов Совета Ева Меркачева.

Как пояснил глава государства, этот вопрос необходимо посмотреть внимательно. Он также напомнил об опыте царской России, отметив, что «известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных из-за решетки».

— Но, тем не менее, вы правы в том, что этот инструмент гуманизации не должен быть забыт, должен использоваться, надо только внимательно посмотреть и понять как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что люди, совершившие в отношении их правонарушения, окажутся на свободе, — согласился Путин.

Защита российских пользователей в интернете

Говоря о блокировке аккаунтов российских пользователей различными иностранными ресурсами, Путин назвал такую ситуацию цензурой. По его словам, РФ должна как-то отреагировать на это, но таким образом, «чтобы самим себе в ногу не стрелять».

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Создание суда по правам человека

Помимо этого, президент поддержал идею создания Российского суда по правам человека. Тем не менее он подчеркнул, что следует проработать данную инициативу.

— Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определенных систем. Это то же самое, — пояснил Путин.

Он добавил, что «идея сама по себе правильная».

Притеснения российских журналистов за рубежом

Путин также обратил внимание на необходимость реагировать на притеснения российских журналистов за рубежом и нарушение их прав «быстро и пожестче».

Как пояснил российский лидер, несмотря на заявления о так называемой свободе слова, иностранные партнеры все же используют СМИ в качестве инструмента достижения собственных целей на международной арене, в том числе и в отношении Москвы.

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