Путин выступил за расширение примирительной практики в отношении подростков

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека призвал проработать предложение о прекращении уголовного преследования несовершеннолетних по примирению сторон. Глава государства указал на необходимость исключения возможности давления на потерпевших.

Путин отметил, что этот вопрос является обоснованным. Предложение по данной теме необходимо проработать на государственном экспертном уровне, так как речь идет о несовершеннолетних.

— Это чрезвычайно важная и тонкая вещь для того, чтобы не погружать их туда, в уголовную среду, — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее Путин поддержал идею создания Российского суда по правам человека. Также президент России призвал правозащитников заняться вопросами защиты персональных данных граждан. По словам Путина, необходимо предотвращать риски нарушения прав людей на конфиденциальность, на неприкосновенность частной жизни.

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