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Коммерческие автобусы в Москве будут соблюдать тактовое расписание с 2021 года
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Коммерческие автобусы в Москве будут соблюдать тактовое расписание с 2021 года

Кирилл Николаев

Транспорт

Коммерческие автобусы на всех маршрутах столицы будут соблюдать тактовое расписание с 2021 года. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

По его словам, коммерческие автобусы будут приходить на остановку в одни и те же минуты каждого часа. Транспорт станет более комфортным. В автобусах будет больше сидячих мест, климат-контроль, возможность бесконтактной оплаты, Wi-Fi и USB-розетки.

Ликсутов отметил, что также транспорт будут еще чаще мыть и дезинфицировать. Штрафы за нарушения повысятся почти в два раза. Руководитель Дептранса рассказал, что коммерческие автобусы выйдут на маршруты в столице в мае 2021 года.

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Максим ЛиксутовМоскваавтобус
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