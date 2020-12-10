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Почти 400 человек стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу в Подмосковье
Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

Почти 400 человек стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу в Подмосковье

Елена Плешивцева

Здоровье

Почти 400 человек стали донорами плазмы крови с антителами к коронавирусу в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Заготовку, переработку, хранение и выдачу плазмы с антителами к COVID-19 осуществляет Московская областная станция переливания крови.

— Больше всего заявок поступает из медорганизаций Королева, Люберец, Видного, Воскресенска, — уточнила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп.

Кровь можно сдать ежедневно с 8 утра до 14 часов. Получить информацию по вопросам донорства можно по телефону, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Специальное такси для больных коронавирусом начало свою работу в Санкт-Петербурге. Теперь жители региона, находящиеся на амбулаторном лечении, могут воспользоваться услугой бесплатно, чтобы попасть на компьютерную томографию, рассказало Nation News.

Ранее Newinform отметило, что все чаще в больницы с COVID-19 попадают молодые россияне. Главный врач городской больницы № 20 в Санкт-Петербурге Татьяна Суровцева рассказала, что в молодом возрасте излечение происходит быстрее, из-за отсутствия патологий. Но при этом, такая молодежь является источником распространения инфекции.

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