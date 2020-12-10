Дело возбудили в отношении 18-летнего юноши, готовившего атаку на учебное заведение в Туле

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Уголовное дело возбудили в отношении молодого человека, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на учебное заведение в Тульской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону в четверг, 10 декабря.

Отмечается, что против 18-летнего юноши возбудили дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц. Также в СК уточнили, что ранее возбужденное полицией уголовное дело о незаконном хранении оружия было передано в следственное управление.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и допрашивают свидетелей, сообщается на официальном сайте местного СК.

В среду, 9 декабря сообщалось, что в Туле задержали 18-летнего молодого человека. По информации ФСБ РФ, он планировал напасть на учебное заведение. При себе у него нашли обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях.

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