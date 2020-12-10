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ТПУ с причалом и канатной дорогой построят на территории Южного порта в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

ТПУ с причалом и канатной дорогой построят на территории Южного порта в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Южный грузовой порт Карта всех событий

На территории Южного порта в Москве будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел (ТПУ) со станциями метро, остановками наземного транспорта, причалом и станцией канатной дороги. Об этом в четверг, 10 декабря, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

По его словам, транспортная и градостроительная стратегии Москвы направлены на разгрузку существующего центра, а также на транспортно-ориентированный девелопмент с учетом новых больших центров. В частности, это территории Южного порта, Коммунарки и «Москвы-Сити», сообщает Интерфакс.

Кузнецов добавил, что в столице в ближайшие годы планируется развивать регулярное пассажирское сообщение по Москве-реке.

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станции с ТПУМоскваСергей Кузнецов
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