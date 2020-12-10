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Елена Летучая поделилась снимком с побережья Мальдив
Фото: Сергей Киселев, АГН «Москва»

Елена Летучая поделилась снимком с побережья Мальдив

Захар Чайченко

Звезды

Российская телеведущая Елена Летучая поделилась снимком, сделанным на отдыхе на Мальдивских островах. Звезда запечатлела крохотную кофейную чашечку на фоне лазурного океана.

— Кому кофе, — поинтересовалась звезда у своих подписчиков в Instagram-аккаунте.

Поклонники звезды оценили красоту океанического пейзажа, а также попросили звезду угостить их порцией бодрящего напитка: «Мне ведро кофе, пожалуйста»; «Ммм, кофе на Мальдивах еще вкуснее»; «Красоты океанского масштаба».

Ранее Елена Летучая опубликовала в собственном Instagram-аккаунте фотографию в темном бикини. Как написала звезда, сделать снимок она попросила своего мужа — предпринимателя Юрия Анашенкова.

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снимокМальдивыЕлена Летучая
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