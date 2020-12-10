Чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года отменили из-за коронавируса

Фото: pixabay.com

Чемпионат Европы 2021 года и Финал Гран-при по фигурному катанию отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении Международного союза конькобежцев (ISU) в четверг, 10 декабря.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с ухудшением ситуации с COVID-19, а также с последующим увеличением рисков для организаторов и участников, передает РИА Новости.

Помимо этого, ISU отменил проведение юниорского чемпионата мира по синхронному катанию, который должен был пройти 12–13 марта в Лионе.

Напомним, чемпионат Европы должен был пройти в период с 25 по 31 января в Загребе. В свою очередь, финал Гран-при был запланирован на 10–13 декабря в Пекине.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Приезжающие на Новый год в подмосковные пансионаты должны будут сдать тесты на COVID-19