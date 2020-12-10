Наташа Королева рассказала, что принимала роды у африканских аборигенов

Фото: YouTube.com / Ксения Собчак

Российская певица Наташа Королева приняла роды у африканских аборигенов в стране Танзании, находящейся в Восточной Африке. Певица решила поделиться необычным опытом со своими подписчиками в Instagram-аккаунте.

— Я выживала один на один с дикой природой, жила в племени Бома у местных аборигенов. Я добывала себе еду, охотилась, проходила шаманские обряды и даже приняла домашние роды в племени. Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов, — поделилась звезда.

Напоминаем, что ранее Наташа Королева решилась на социальный эксперимент. В духе Робинзона Крузо артистка отстранилась от цивилизованного общества, поселившись в племени аборигенов. При этом изначально она не сообщила, где конкретно находится.

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