Воробьев: Поставки около 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 ожидаются в Подмосковье

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Андрей Жабин

Поставки порядка десяти тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции ожидаются на этой неделе в Подмосковье. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия-1».

По его словам, в регионе развернуто 92 пункта для вакцинации. В настоящее время одна ампула идет на пять человек. Открытая ампула может храниться до двух часов. В первую очередь в Подмосковье вакцинируют медицинских работников, специалистов в области образования и многофункциональных центров.

Воробьев отметил, что пока в регионе выявляемость заболевших коронавирусом является высокой, однако за последние три недели количество выписанных из больниц пациентов больше, чем госпитализированных.

— У нас сейчас 270 человек находятся на искусственной вентиляции легких, — подчеркнул губернатор Московской области.

Ранее Воробьев рассказал, что граждане Российской Федерации, которые собираются приехать на Новый год в подмосковные пансионаты, должны будут сдать тесты на коронавирусную инфекцию.

Читайте также: Более 6,5 тысячи жителей Подмосковья вакцинировались от COVID-19