«Ничего абсурднее в истории человечества не было»: Кадыров отреагировал на санкции США

Фото: chechnya.gov.ru / Глава Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал очередные санкции США в отношении российских организаций и граждан страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале в четверг, 10 декабря.

Ранее сообщалось, что Вашингтон внес в санкционные списки, в частности, российский футбольный клуб «Ахмат» из Грозного и Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Также санкции были введены в отношении ряда граждан, которые, по данным американского Минфина, «связаны с Рамзаном Кадыровым». Всего под рестрикции попали 13 человек и шесть организаций. Кроме того, санкции в отношении россиян ввела Великобритания.

По словам Кадырова, США начали «бороться со спортом, с женами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми».

— Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда, — отметил глава Чечни.

Он пояснил, что не был удивлен рестрикциям США и «не пугается». По его словам, власти восстановили Чечню от последствий действий международных террористов и продолжат оказывать помощь нуждающимся, «строить, возрождать и радоваться жизни».

Кроме того, Кадыров обратил внимание на то, что в санкциях США и Британии нет совпадений, что означает, что они «согласовывают между собой списки».

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