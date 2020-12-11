Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Хирург напал с ножом на заместителя главврача в российской больнице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин  

Хирург напал с ножом на заместителя главврача в российской больнице

Юлия Курганова

Происшествия

Сотрудники полиции устанавливают причину конфликта между врачами в больнице, в результате которого один ранил ножом другого.

Инцидент произошел в городской Центральной районной больнице Буйнакского района в Дагестане.

Хирург в ходе возникшего конфликта несколько раз ударил ножом и ранил заместителя главного врача ЦРБ. В результате последнему потребовалась медицинская помощь.

Пострадавший также обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Уточняется, что потасовка случилась в служебном кабинете замглавврача, передает Интерфакс.

Читайте также: Уголовное дело возбудили в Подмосковье по факту угрозы убийством священнику

больницаврачинож
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Все мнения
О проекте