Хирург напал с ножом на заместителя главврача в российской больнице
Сотрудники полиции устанавливают причину конфликта между врачами в больнице, в результате которого один ранил ножом другого.
Инцидент произошел в городской Центральной районной больнице Буйнакского района в Дагестане.
Хирург в ходе возникшего конфликта несколько раз ударил ножом и ранил заместителя главного врача ЦРБ. В результате последнему потребовалась медицинская помощь.
Пострадавший также обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Уточняется, что потасовка случилась в служебном кабинете замглавврача, передает Интерфакс.
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