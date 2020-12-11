Хирург напал с ножом на заместителя главврача в российской больнице

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сотрудники полиции устанавливают причину конфликта между врачами в больнице, в результате которого один ранил ножом другого.

Инцидент произошел в городской Центральной районной больнице Буйнакского района в Дагестане.

Хирург в ходе возникшего конфликта несколько раз ударил ножом и ранил заместителя главного врача ЦРБ. В результате последнему потребовалась медицинская помощь.

Пострадавший также обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Уточняется, что потасовка случилась в служебном кабинете замглавврача, передает Интерфакс.

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