Максим Виторган появился на премьере фильма с неизвестной женщиной

Максима Виторгана заметили в компании незнакомки / Фото: instagram.com/mvitorgan

Экс-мужа Ксении Собчак, актера Максима Виторгана заподозрили в измене его новой избраннице Нино Нинидзе. Журналисты заметили артиста на премьере картины «Серебряные коньки» не с возлюбленной, а в сопровождении рыжеволосой незнакомки.

Актер активно беседовал и сидел на соседних креслах в зрительном зале с яркой спутницей. Фото пары опубликовало издание «Экспресс-газета».

Поклонники пары удивились появлению новой девушки рядом с Виторганом. Они оставили недоуменные комментарии в Сети.

«А где Нино?»; «Почему Макс без Нино?»; «Что это за рыжая баба рядом с Виторганом?» — задались вопросами пользователи.

Фанаты предположили, что актеры расстались, но пока сам Виторган не комментирует догадки публики.

Напомним, что Ксения Собчак и Максим Виторган развелись после пяти лет брака. Они воспитывают сына Платона. Сейчас телеведущая замужем за режиссером Константином Богомоловым.

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