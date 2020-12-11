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Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вино к новогодним праздникам
Фото: https://pixabay.com/ru

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вино к новогодним праздникам

Юлия Захарова

Общество

В преддверии новогодних праздников люди начинают планировать застолья и запасаться подарками. Одним из наиболее популярных напитков становится вино. Специалисты «Винного гида России» Роскачества рассказали, как выбрать напиток и как преподнести его в качестве подарка.

По словам экспертов, не следует обращать внимание только на подарочную упаковку: она может являться только средством для привлечения взгляда, но не станет свидетельством качества товара.

— При выборе винного подарка прежде всего стоит помнить, что человек, которому адресован этот напиток, только в первый момент обратит внимание на упаковку — пить он будет вино, а красивую обертку отложит в сторону. Если вы по-настоящему хотите порадовать близкого человека, при выборе стоит обращать внимание не столько на форму, сколько на содержание, — отметил замглавы Роскачества Илья Лоевский.

К Новому году принято дарить игристые вина, которые становятся символами праздника. Однако стоит помнить, что не все напитки являются винами. Некоторые производители используют помимо виноградного сырья воду, красители и ароматизаторы, пытаясь создать продукт, похожий на настоящие игристые вина.

Чтобы не разочароваться в выборе и приобрести качественный напиток, стоит отдать предпочтение компаниям «Золотая Балка», «Шато Тамань», «Мысхако», «Фанагория» и «Дербентская винная компания». Указанные производители стабильно являются лучшими в рейтингах Роскачества.

Что касается вин, эксперты рекомендуют бренды «Массандра», «Солнечная долина» или «Инкерман», продукция которых произведена в Крыму. Кроме того, можно купить вина из Дагестана.

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