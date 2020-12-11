Евросоюз ужесточит индивидуальные санкции против Турции

Фото: European Union 2014 / European Parliament

Против Турции будут расширены европейские санкции за незаконное бурение в Восточном Средиземноморье. Об этом говорится в итогах саммита глав государств и правительств стран-членов Европейского союза, посвященного данному вопросу.

— Лидеры ЕС поручили Совету согласовать дополнительные списки на основе решения от 11 ноября 2019 года, касающегося ограничительных мер в связи с незаконным бурением Турцией в Восточном Средиземноморье, — цитирует РИА Новости решение руководства ЕС.

В союзе пообещали отстаивать свои интересы и позицию стран-участниц объединения.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил об отсутствии положительной динамики в действиях Анкары. При этом он отметил, что Европейский союз хочет более стабильных отношений с турецкой стороной, но готов применить имеющиеся в его распоряжении инструменты, если изменений в лучшую сторону не будет.

Напомним, на сегодняшний день Турция находится под индивидуальными ограничениями со стороны ЕС из-за незаконного бурения в территориальных водах Кипра в Восточном Средиземноморье. В черный список пока входят всего гражданина Турции, которые, по мнению Евросоюза, ответственны за планирование и управление добычей в вышеуказанном регионе. Эти действия, как утверждается, не были одобрены Кипром, что и повлекло за собой введений санкций, предполагающих запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку активов.

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