Потепление и снег: москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В центральной части России в ближайшее время ожидается теплая погода, которая затронет и столичный регион. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, мощный антициклон, влияние которого на себе ощущает Москва, постепенно будет уходить в сторону Сибири, в столице столбики термометра начнут подниматься:

— Несмотря на то что сейчас в Москве все еще сохраняется воздействие антициклона, оно уже не такое ясное. Предстоящей ночью в столице ожидается морозная погода с показателями минус 10–12 градусов. В пятницу, 11 декабря, в дневные часы столбики термометров достигнут минус 4–6 градусов мороза. Начнет падать атмосферное давление, и барометры покажут 757 миллиметров ртутного столба, что в принципе превышает привычные показатели нормы. Ветер ожидается слабый.

В субботу, по словам специалиста, погодные условия ухудшатся и ночью ожидается минус 11–13 градусов, а днем минус 5–7. Давление атмосферное останется на прежних показателях, ветер — слабый. В воскресенье, 13 декабря, столичный регион заденет атмосферный фронт, ожидается облачная погода, но на существенное изменение снежного покрова рассчитывать не приходится, выпадет всего 1–2 сантиметра снега.

— И именно с воскресенья начнется потепление в Москве. Температура повысится до минус 8–10 градусов ночью и минус 4–6 в дневное время, что в принципе соответствует климатической норме. Атмосферное давление повысится до 755 миллиметров ртутного столба, что по-прежнему выше нормальных значений, — уточнил Леус.

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Еще больше тепла москвичи получат в начале будущей недели. В понедельник и вторник столица будет ощущать влияние циклона с юго-запада и его периферии, погода ожидается облачная, будет идти слабый снег. Ночью столбики термометра покажут минус 6–8 градусов, а днем минус 3–5, усилится ветер южных направлений, который будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.

Во вторник, 15 декабря, снега станет больше, но он даже до категории умеренного не дойдет, выпадет от двух до четырех сантиметров снега. В этот день ночная температура сохранит показатели предыдущего дня, а вот днем потеплеет до минус 2–4 градусов, давление атмосферное составит 751 миллиметр ртутного столба.

Самым же теплым днем выдастся среда, 16 декабря. В этот день, как заметил собеседник «ВМ», в столичном регионе сохранится влияние теряющего силу циклона, погода будет облачной, местами возможен небольшой снег. Ночные показатели не опустятся ниже минус 3–5 градусов, а вот днем ожидается даже 0–2 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зимой ожидается поочередная смена периодов относительного тепла и сильных морозов.

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