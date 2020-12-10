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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 декабря
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 декабря

Татьяна Плотникова

Город

В четверг, 10 декабря, погоду в столичном регионе будет определять мощный малоподвижный антициклон, поэтому сохранится малооблачная погода без осадков.

Температура воздуха в Москве составит минус четыре — минус шесть градусов, в Московской области — от минус четырех до минус девяти градусов.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 764 миллиметров ртутного столба, при высоком содержании кислорода в приземных слоях атмосферы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в предстоящие выходные в Москве ожидается небольшой снег и изменение характера погоды, в том числе атмосферного давления.

Читайте также: Москвичей предупредили о низкой вспышке солнечной активности 9–11 декабря

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