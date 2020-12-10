Москвичам пообещали небольшой снег в предстоящие выходные

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что вы предстоящие выходные 12-13 декабря в столичном регионе ожидается небольшой снег.

Как подчеркнул эксперт, сильных снегопадов ждать не стоит, однако характер погоды изменится, в том числе изменится атмосферное давление, которое сейчас достигает аномально высоких значений.

С началом следующей недели в Москву придет небольшое потепление. Температура воздуха по ночам будет опускаться не ниже минус восьми градусов, днем прогнозируют от минус четырех до одного градуса, сообщает ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд пообещал россиянам череду оттепелей и морозов на протяжении зимы.

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