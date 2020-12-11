Аномальный холод придет в восемь регионов России

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В ближайшие дни аномально холодно будет в минимум восьми регионах России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его прогнозам, уже до 13 декабря жители Ульяновской области столкнутся с морозами, среднесуточная температура которых окажется ниже нормы на девять градусов.

В Татарстане с 11 по 14 декабря будет холоднее обычного на 9–17 градусов, отмечает синоптик.

До 15 декабря температура отойдет от климатической нормы на девять градусов в Оренбургской области, добавляет метеоролог.

Он уточнил, что до 12 декабря аномально холодная погода придет в Нижегородскую и Кировскую области, в Республику Марий Эл, в Мордовию и Чувашию. Там температура отклонится от стандартных значений на семь градусов, передает РИА Новости прогноз Вильфанда.

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