Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Аномальный холод придет в восемь регионов России
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Аномальный холод придет в восемь регионов России

Ростислав Зубков

Общество

В ближайшие дни аномально холодно будет в минимум восьми регионах России. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его прогнозам, уже до 13 декабря жители Ульяновской области столкнутся с морозами, среднесуточная температура которых окажется ниже нормы на девять градусов.

В Татарстане с 11 по 14 декабря будет холоднее обычного на 9–17 градусов, отмечает синоптик.

До 15 декабря температура отойдет от климатической нормы на девять градусов в Оренбургской области, добавляет метеоролог.

Он уточнил, что до 12 декабря аномально холодная погода придет в Нижегородскую и Кировскую области, в Республику Марий Эл, в Мордовию и Чувашию. Там температура отклонится от стандартных значений на семь градусов, передает РИА Новости прогноз Вильфанда.

Читайте также: Потепление и снег: москвичам рассказали о погоде в ближайшие дни

погода в Россиироссийские регионыРоман Вильфанд
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Запомните его имя

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Дональд Трамп — всадник апокалипсиса

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Все мнения
О проекте