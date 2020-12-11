Центробанк аннулировал лицензию московского Коммерческого банка «ФинТех»

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ЦБ отозвал лицензию у московского Коммерческого банка «ФинТех», следует из приказа регулятора от 11 декабря.

С этого дня столичная кредитная организация не может выполнять банковские операции.

Банк России принял соответствующее решение после того, как выяснилось, что «ФинТех» нарушает федеральные законы, а также нормативные акты самого Центробанка.

— («ФинТех», — прим. «ВМ») допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, — указано в документе.

Уточняется, что по величине активов по состоянию на 1 декабря банк занимал 241-е место в российской банковской системе.

Этим утром регулятор также лишил лицензии петрозаводский банк «Онего».

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