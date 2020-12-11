Кадастровые номера присвоены еще двум домам по реновации в Кузьминках

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Россия, Москва, Волгоградский проспект, 103к2 Карта всех событий

Двум домам в столичном районе Кузьминки присвоили кадастровые номера. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Управление Росреестра по Москве.

Уточняется, что новостройки находятся на Волгоградском проспекте. Так, в одной из них, общей площадью 13,1 тысячи квадратных метров, уже зарегистрировано право собственности города на первую квартиру. Всего квартир в доме 142, из них 47 — однокомнатные, 75 — двухкомнатные, 20 — трехкомнатные.

Другой дом является двухсекционным. Его площадь составляет 11,1 тысячи квадратных метров.

Как отметил глава ведомства Игорь Майданов, с начала реализации программы реновации жилья на юго-востоке столицы на кадастровый учет поставили уже 10 домов общей площадью более 120 тысяч квадратных метров. Свои права на квартиры зарегистрировали порядка 700 жителей Москвы.

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