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Кадастровые номера присвоены еще двум домам по реновации в Кузьминках
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Кадастровые номера присвоены еще двум домам по реновации в Кузьминках

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 103к2 Карта всех событий

Двум домам в столичном районе Кузьминки присвоили кадастровые номера. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Управление Росреестра по Москве.

Уточняется, что новостройки находятся на Волгоградском проспекте. Так, в одной из них, общей площадью 13,1 тысячи квадратных метров, уже зарегистрировано право собственности города на первую квартиру. Всего квартир в доме 142, из них 47 — однокомнатные, 75 — двухкомнатные, 20 — трехкомнатные.

Другой дом является двухсекционным. Его площадь составляет 11,1 тысячи квадратных метров.

Как отметил глава ведомства Игорь Майданов, с начала реализации программы реновации жилья на юго-востоке столицы на кадастровый учет поставили уже 10 домов общей площадью более 120 тысяч квадратных метров. Свои права на квартиры зарегистрировали порядка 700 жителей Москвы.

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район КузьминкиреновацияМосква
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