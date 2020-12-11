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Россия стала лидером по числу антидопинговых нарушений в 2018 году
Фото: pixabay.com

Россия стала лидером по числу антидопинговых нарушений в 2018 году

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Российские спортсмены чаще остальных нарушали антидопинговые правила в 2018 году. Об этом говорится в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По его информации, в то время атлеты из РФ допустили 144 нарушения. Второе и третье место по количеству нарушений поделили спортсмены из Италии и Франции — 132 и 114 соответственно.

В WADA также утверждают, что наиболее часто оказывались «пойманными» на злоупотреблении стимулирующими веществами российские спортсмены, выступающие в легкой атлетике (22), тяжелой атлетике (14) и лыжных видах состязаний (8).

К таким выводам агентство пришло после того, как его эксперты собрали 263 519 проб и изучили их в лабораториях. 2771 проба дала положительный результат, в 1640 случаях подтвердилось нарушение антидопинговых правил. Нарушения были обнаружены в 92 дисциплинах, их допустили атлеты из 117 стран.

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РоссиядопингWADA
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