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Синоптики рассказали, когда в столичном регионе ожидается снег
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Синоптики рассказали, когда в столичном регионе ожидается снег

Юлия Ямпольская

Город

Снег в Московском регионе ожидается в понедельник, 14 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в пятницу, 11 декабря.

Уточняется, что в ночь на субботу, 12 декабря, в столице и Подмосковье будет малооблачно и без осадков, столбик термометра опустится до 13 градусов мороза.

В ночь на воскресенье, 13 декабря, в Москве и регионе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит шесть — четыре градуса ниже нуля.

Атмосферное давление в выходные составит 757–758 миллиметров ртутного столба.

Читайте также: Мощное потепление ожидается в России в середине декабря

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