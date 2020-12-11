Синоптики рассказали, когда в столичном регионе ожидается снег

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Снег в Московском регионе ожидается в понедельник, 14 декабря. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России в пятницу, 11 декабря.

Уточняется, что в ночь на субботу, 12 декабря, в столице и Подмосковье будет малооблачно и без осадков, столбик термометра опустится до 13 градусов мороза.

В ночь на воскресенье, 13 декабря, в Москве и регионе будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит шесть — четыре градуса ниже нуля.

Атмосферное давление в выходные составит 757–758 миллиметров ртутного столба.

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