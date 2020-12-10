Мощное потепление ожидается в России в середине декабря

Фото: «Вечерняя Москва»

В центре европейской части России с середины декабря ожидается мощное потепление, температура воздуха снова поднимется до нуля. Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в четверг, 10 декабря.

Она отметила, что 14 декабря ожидается от нуля до минус пяти градусов днем и от минус трех до минус восьми градусов ночью. Также вероятен небольшой снегопад.

По словам Людмилы Паршиной, резкое потепление связано с разрушением устойчивого сибирского антициклона. Так, в европейскую часть России начнет поступать атлантическое тепло. В воскресенье, 13 декабря, морозная ясная погода сменится пасмурной, будет облачно, передает слова синоптика «Российская газета».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зимой ожидается поочередная смена периодов относительного тепла и сильных морозов.

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