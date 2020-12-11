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«Неуклюжий пиар-ход»: Захарова оценила санкции США против ФК «Ахмат»
Фото: mid.ru / МИД РФ

«Неуклюжий пиар-ход»: Захарова оценила санкции США против ФК «Ахмат»

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Новые санкции США против России похожи на «неуклюжий пиар-ход», преследующий недобросовестные цели. Так официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова оценила «очередную порцию ограничений» от Вашингтона.

Ранее Соединенные Штаты внесли в санкционные списки грозненский ФК «Ахмат» и Фонд имени Героя России Ахмата Кадырова. Также рестрикции были введены в отношении ряда граждан, которые, по данным американского Минфина, «связаны с Рамзаном Кадыровым». Всего под ограничения попали 13 человек и шесть организаций. Кроме того, санкции против россиян ввела Великобритания.

В свою очередь Захарова назвала эти меры надуманными и бездоказательными.

— Это — неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека», — указано в заявлении дипломата.

Она удивилась широте фантазии авторов новых санкционных списков и напомнила, как однажды «в запретных перечнях» оказался московский бассейн «Чайка».

В заключение представитель МИД выразила надежду, что американские коллеги когда-нибудь объяснят, почему им пришло в голову «озаботиться» футбольным клубом.

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